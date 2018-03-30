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ГУ МЧС России по Новосибирской области в письмах предложило владельцам крупных ТРЦ в столице региона провести самопроверки. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления.
В сообщении говорится, что "в соответствии с действующим законодательством инспекторы Государственного пожнадзора МЧС России не могут самостоятельно назначать внеплановые надзорные мероприятия". При этом пожар в кемеровской "Зимней вишне" показал, что "несоблюдение требований пожарной безопасности на данной категории объектов может привести к многочисленным человеческим жертвам и не контролировать вопросы обеспечения безопасности нельзя".
В ведомстве предложили привлечь к проверкам специализированные организации.
В письме спасатели напомнили требования пожарной безопасности, предъявляемые к зданиям подобного рода.
В частности, на каждом объекте в обязательном порядке должна быть инструкция о мерах пожарной безопасности, планы эвакуации людей при пожаре, а также инструкции о действиях персонала при эвакуации. При этом пути эвакуации и эвакуационные выходы должны содержаться в соответствии с установленными требованиями.
Торговые центры должны быть обеспечены исправными огнетушителями, система установок противопожарной защиты должна работать. Также на объектах с массовым пребыванием людей нужно соблюдать правила огнезащиты строительных конструкций, дымогазонепроницаемости.
Кроме самопроверок в письме предлагается провести внеплановые практические тренировки по эвакуации людей из зданий.
Напомним, жертвами пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", который произошел 25 марта, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Комментарии
Засцалли подпись на документах ставить? Зачем нам тогда эти проверяльщики?
в соответствии с действующим законодательством инспекторы Государственного пожарного надзора не могут самостоятельно назначать внеплановые надзорные мероприятия
Че то поднапутано, если я правильно понимаю речь идет не о самостоятельном назначении, а о поручении Президента РФ или требовании прокуратуры?
В Кемерово вон уже самостоятельно напроверяли.
Да Вы не поняли! Фраза «К проверкам предлагается привлечь специализированные организации»—говорит о том, что «идите делать за деньги туда, где мы крышуем». Это же всём известно, что такие организации за бооольшие денюжки подписывают бумаги за липовые проверки. А мчс их крыша.
Просто сказали, что хоть сам Бог прикажет, но мы без бабла и шагу не ступим.