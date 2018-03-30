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Госавтоинспекция Барнаула обратилась к водителям краевой столицы с просьбой быть особо острожными в условиях непогоды — напомним, в регионе на два дня передано штормовое предупреждение.
"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями ГИБДД обращается ко всем автолюбителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными, при возможности – не пользоваться личным транспортом", — говорится в обращении.
Водителям напоминают, что на скользкой дороге не следует резко тормозить и делать резких движений рулем.
Также автомобилистов просят быть особенно внимательными при движении на мостах и эстакадах, избегать резких маневров и обгонов и проявлять должное внимание, проезжая в зоне пешеходных переходов.
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