Фото: knk.media
Житель Алтайского края осужден за то, что причинил тяжкий вред здоровью своему приятелю, лишив его зрения, проинформировали в прокуратуре региона.
Об обстоятельствах этой истории в надзорном ведомстве сообщают следующее: "Потерпевший несколько лет назад потерял зрение на один глаз. Осенью прошлого года у него произошел конфликт с осужденным. Тот с силой надавил ему на другой глаз, в результате чего мужчина окончательно лишился зрения".
Мужчина признал свою вину, оказал материальную помощь пострадавшему. Кроме того, сам потерпевший не настаивал на строгом наказании.
В итоге суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Комментарии
Охренеть, какой у нас гуманный суд
Помогите! Хулиганы зрения лишают!(с)
30.03.2018 13:39
гость
Охренеть, какой у нас гуманный суд
У потерпевшего закончились глаза, теперь ему их уже не лишиться, поэтому и такой приговор
в ответ лишить и условный срок можно не давать