Фото: muz1.tv
Композитор Максим Фадеев разместил в своих аккаунтах в соцсетях песню "Ангел", посвященную жертвам пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Об этом пишет канал "360".
Фадеев отметил, что принципиально не собирается продавать трек через стриминговые сервисы: песня будет находиться в свободном доступе, чтобы каждый мог ее послушать и поделиться с близкими.
Композитор рассказал, что написал песню несколько лет назад для друга, у которого погиб сын. Когда тот услышал о трагедии в Кемерово, то позвонил Фадееву и попросил исполнить ее для всех, так как композиция помогла пережить ему страшную утрату.
"Ты все равно жив и в сердце ты моем навсегда, ты все равно жив, но так распорядилась судьба, ты все равно жив, и ангелы с тобою легко летят высоко", - цитирует канал слова песни.
Подчеркивается, что в соцсетях пользователи высоко оценили поступок Фадеева.
Напомним, пожар в кемеровской "Зимней вишне" вспыхнул в минувшее воскресенье, 25 марта. Его жертвами стали 64 человека.
Комментарии
посвятил песню погибшим в пожаре лежат и слушают ага
Ещё и недели не прошло, песня готова. Ужас какой то...
Гостю 13-08. - ПОСВЯТИТЬ: сделать, создать что-нибудь в честь кого-нибудь или в память о ком-нибудь
П. стихотворение кому-н. П. книгу памяти матери.(словарь русского языка)
Читайте внимательно текст - песня была написано давно, для друга. Сейчас она тоже актуальна. Вполне красивое звучание голоса и текст без лишних хоп-хей лалалей
30.03.2018 13:13
- гость -
30.03.2018 13:08
- гость -
а вы что сделали? человек так выразил свои переживания. а кому-то песня поможет пережить то, что произошло. подобное именно надо пережить, провести через себя. не стараться поскорее забыть, не заменить чем-то, а переболеть. потом отпустить, но помнить всегда.
13.26, я как детей вижу, до сих пор ком к горлу... А некоторые уже поют вовсю...
а вы что сделали?
а что то должны были сделать??
истерички завернитесь в одеялку и рыдайте два года в уголке
13.33, да понятно все и с тобой, и с певцом этим.
30.03.2018 13:13
- гость -
Ещё и недели не прошло, песня готова. Ужас какой то...
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новость не прочитана, а комментарий уже появился...
КонЪюктурщик...
- гость -
а вы что сделали?
а что то должны были сделать??
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30.03.2018 13:33
- гость -
истерички завернитесь в одеялку и рыдайте два года в уголке
Прикусите свой язык, и захлебнитесь ядом!!!
Новость прочитана. Не рановато ли пиариться песнями по такому ужасному горю. Так понятнее?
Песня достойная и своевременная! Вот почему-то есть твердое мнение, что хаят песню именно матерые путинисты...
Он вчера выложил видео, где объяснил, что песня была написано давно, написал он для своего друга, который потерял ребенка. После трагедии он немного изменил текст.
Другу тоже через неделю спел?..