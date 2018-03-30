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Публичные слушания в Барнауле заменили публичными обсуждениями

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
На смену очным собраниям в ДК придут виртуальные "общественные обсуждения" и рассмотрение специальных экспозиций

Фото: duma-barnaul.ru

Барнаульские депутаты решили отказаться от такой процедуры, как публичные слушания. Напомним, ранее к ним прибегали при решении ключевых вопросов в жизни города — принятии Генплана, Устава, проекта бюджета муниципалитета на очередной плановый период и т. д.

Сегодня, 30 марта, на заседании Барнаульской гордумы народные избранники рассмотрели два вопроса, меняющих процедуру общественного участия в ключевых вопросах местного самоуправления.

Так, вначале было утверждено положение об организации и проведении публичных слушаний в Барнауле, а следом — аналогичный документ, касающийся общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в муниципалитете.

Стоит отметить, что далеко не все народные избранники решили поддержать нововведения. Против высказались фракции КПРФ и "Справедливая Россия", но поскольку в городском парламенте они в явном меньшинстве, на итоговое голосование это не повлияло.

Сторонники изменений (фракция "Единая Россия") указали, что приводят данное положение в соответствие с федеральным законодательством. При этом данная мера не была вынужденной — закон позволял все оставить так, как было до сегодняшнего дня.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Алексей Бобров отметил, что формат публичных слушаний объективно не позволяет выявить всех желающих высказаться, так как в городе просто нет вместительных помещений, где могли бы собраться горожане. Якобы это наглядно продемонстрировала ситуация с принятием Генплана города в январе 2017 года. Кроме того, далеко не всем было удобно собираться в рабочие дни в строго определенное время. Таким образом, многие не могли донести свою позицию из-за невозможности отпроситься с работы.

Что же предлагают чиновники и депутаты барнаульцам взамен и почему, с точки зрения власть предержащих, новая схема станет намного удобнее для всех?

Во-первых, теперь появляется такой формат, как "общественные обсуждения". Они станут вестись в интернете, кроме того, будут организованы экспозиции в зданиях, которые занимают органы местного самоуправления. Все желающие смогут прийти посмотреть на импровизированную выставку и оставить свои замечания/пожелания в специальной книге.

Таким образом, полагают власти, будет охвачено куда больше людей, чем при проведении "классических" общественных слушаний. Отметим, что данную точку зрения разделяет и Общественная палата Барнаула.

Когда впервые будет опробован новый формат, пока неясно, однако, скорее всего, его "обкатают" при обсуждении Генплана города во второй половине 2018 года. Думается, что в этом случае особых проволочек с принятием документа у муниципальных властей теперь возникнуть не должно.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

30.03.2018 13:19
Правдофил

Смотря как виртуальные слушания будут организованы.
Но что-то мне кажется, что опять через пятую точку.

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30.03.2018 13:20
- гость -

короче быть мусорному полигону

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30.03.2018 13:21
- гость -

сделают регистрацию через капчу как например в ресо при оформлении е-осаго)))

0  0
30.03.2018 13:21
- гость -

ну пикеты еще не отменили.

0  0
30.03.2018 13:28
- гость -

это слишком важное решение, чтобы его в одиночку принимать. нужен референдум. почему-то, как пилить бабло на благоустройство, мы голосуем, а когда действительно важное решение-основа многих процессов, касающихся жизни 650 тыс человек, так они втихаря это делают, и после объявляют?

0  0
30.03.2018 13:29
- гость -

Виртуальные можно подстроить так, как хотят того они.
Пока люди не поймут что депутаты их слуги и обязаны делать так чтобы было комфортно людям, а не депутатам, у нас так и будет все через "Америка виновата".

0  0
30.03.2018 13:30
- гость -

В целом решение верное. Но вот терзают меня смутные сомнения.

0  0
30.03.2018 13:34
Дворник с метлой

Трусость, которая позволяет скрыть под ворохом мутных бумажек непрофессионализм и продажность чиновников. В итоге город, уже превращенный в большую нахаловку со "вставными зубами" где попало воткнутых высоток, разрушенными и сожжеными памятниками архитектуры и вечными пробками, станет непригодным для жизни. Депутатам позор и презрение.

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30.03.2018 13:44
Барнаулец

Проблема слушаний была не в том что помещения не хватило, а в том что пропихнуть втихую не получилось Генплан = Новую свалку. Завезенные в ДК "общественники" испугались противников свалки и никто руку "за" не поднял. Присутствовал на этом цирке лично. В интернете же все смелые, да и мухлюй - не хочу - никто не докажет.

0  0
30.03.2018 13:46
- гость -

Ожидаемое решение - гражданское общество в стране уничтожено, так зачем общественные слушания, для которых надо заблаговременно наполнить залы статистами!

0  0
30.03.2018 14:04
- гость -

Да это просто публичный дом какой-то! все публично

0  0
30.03.2018 14:09
- гость -

Результаты "выборов" президента с помощью электронной системы голосования мы уже видели. Теперь нас хотят удивить на местном уровне...

0  0
30.03.2018 14:17
Кот.Без сапог.

"обкатают" при обсуждении Генплана города во второй половине 2018 года. Думается, что в этом случае особых проволочек с принятием документа у муниципальных властей теперь возникнуть не должно.

Вот и вся суть. Без вас, смердов, решим как нам нужно. Судя по фотографии - г-жа Белоусова, , представитель стройконторы "Алгоритм". Без генплана земли не дают, а кушать привыкла сладко. А вообще у них есть полномочия такую козлятню устраивать? Есть юристы, растолкуйте..

0  0
30.03.2018 14:37
- гость -

Барнаульские депутаты решили отказаться от такой процедуры, как публичные слушания.

все по учебнику - "право есть возведенная в закон воля господствуюего класса"
в прошлом году несознательные граждане не дали осуществить волю господствующего класса, в этом принятый закон не даст им праявить несознательнось...

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