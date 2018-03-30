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Центральный районный суд Барнаула приговорил местного жителя к условному сроку за хищение мяса у студентов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Установлено, что инцидент произошел в ночное время. Мужчина взял шестиметровую палку и сбил висевший на окне третьего этажа общежития пакет с мясными продуктами. Владелец пакета заметил злоумышленника и потребовал остановиться и вернуть похищенное, однако барнаулец не отреагировал на требования и скрылся с мясом.
Спустя несколько дней мужчина опять взял длинную палку и, воспользовавшись тем, что ночью все спят и не видят его, опять сбил висевшие на окне третьего этажа пакеты с мясом. Однако барнаульцу не удалось уйти, поскольку его задержал потерпевший.
На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и извинился перед потерпевшим. Суд назначил ему десять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Комментарии
))
озверели студенты
надо было на ж/д вагонами воровать тогда бы еще медаль дали)