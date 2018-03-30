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Новости

СМИ: следствие начало проверку в городской администрации Кемерово

, ИА "Амител"
Идет проверка лиц, давших разрешение на ввод в эксплуатацию здания ТЦ "Зимняя вишня"

Фото: metronews.ru

В кемеровской администрации проходят следственные действия. Об этом в пятницу, 30 марта, пишет РИА "Новости", ссылаясь на канал "Россия 24".

Уточняется, что следователи проверяют лиц, давших разрешение на ввод в эксплуатацию здания сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня".

Напомним, что ранее в здании торгового центра находилась кондитерская фабрика.

В администрации города отказались давать комментарии по поводу сообщений о следственных действиях. Начальник пресс-службы Екатерина Дубкова переадресовала вопрос в СК.

Пожар в кемеровском торговом центре произошел в минувшее воскресенье, 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, включая 41 ребенка.

Основными версиями произошедшего следствие называет короткое замыкание и поджог, склоняясь к первой.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.03.2018 14:17
месный

проверти у этих лиц в первую очередь не превышают ли их расходы их доходы.
и почему никто из них до сих пор не арестован?

0  0
30.03.2018 14:27
- гость -

За что арестовывать, по выборам один из лучших показателей, протестов нет, ну сгорело несколько аборигенов.

0  0
30.03.2018 14:32
- гость -

30.03.2018 14:17
месный
Достал ты уже. Их еще не выявили. Написано же по русски.
Ты пойми, приемка подписывается в пустом здании, где все работает. Что там потом арендаторы нагородили, она не может знать.

0  0
30.03.2018 14:37
гость

30.03.2018 14:17
месный

Потому что не 37-й год, когда сначала арестовывали, а потом искали за что. Сейчас сначала ищут за что, потом арестовывают. Хотя соглашусь, что провокаторов можно как в 37-м, стрелять на месте

0  0
30.03.2018 14:37
месный

30.03.2018 14:32
- гость -

да чё правда чтоли? Ты походу один из таких кто подписывает такие бумажки? Не за бесплатно

0  0
30.03.2018 14:39
месный

30.03.2018 14:37
гость

ну почему-то некоторых арестовали оперативно так. А чем лучше чиновники.

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