Фото: metronews.ru
В кемеровской администрации проходят следственные действия. Об этом в пятницу, 30 марта, пишет РИА "Новости", ссылаясь на канал "Россия 24".
Уточняется, что следователи проверяют лиц, давших разрешение на ввод в эксплуатацию здания сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня".
Напомним, что ранее в здании торгового центра находилась кондитерская фабрика.
В администрации города отказались давать комментарии по поводу сообщений о следственных действиях. Начальник пресс-службы Екатерина Дубкова переадресовала вопрос в СК.
Пожар в кемеровском торговом центре произошел в минувшее воскресенье, 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, включая 41 ребенка.
Основными версиями произошедшего следствие называет короткое замыкание и поджог, склоняясь к первой.
Комментарии
проверти у этих лиц в первую очередь не превышают ли их расходы их доходы.
и почему никто из них до сих пор не арестован?
За что арестовывать, по выборам один из лучших показателей, протестов нет, ну сгорело несколько аборигенов.
30.03.2018 14:17
месный
Достал ты уже. Их еще не выявили. Написано же по русски.
Ты пойми, приемка подписывается в пустом здании, где все работает. Что там потом арендаторы нагородили, она не может знать.
30.03.2018 14:17
месный
Потому что не 37-й год, когда сначала арестовывали, а потом искали за что. Сейчас сначала ищут за что, потом арестовывают. Хотя соглашусь, что провокаторов можно как в 37-м, стрелять на месте
30.03.2018 14:32
- гость -
да чё правда чтоли? Ты походу один из таких кто подписывает такие бумажки? Не за бесплатно
30.03.2018 14:37
гость
ну почему-то некоторых арестовали оперативно так. А чем лучше чиновники.