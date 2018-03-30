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Жительницу Барнаула приговорили к двум годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью своего гражданского мужа, несмотря на то, что потерпевший на суде заявил, что получил по заслугам.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в настоящее время приговор вступил в законную силу. Во время суда женщина не отрицала факта нанесения ножевых ранений потерпевшему, указывая, что наносила удары ножом при превышении пределов необходимой обороны.
Потерпевший же, в свою очередь, встал на сторону сожительницы и пояснил, что в процессе драки душил ее, за что и "получил по заслугам".
Также было установлено, что до конфликта пара совместно распивала горячительные напитки.
"Между потерпевшим и осужденной действительно происходила ссора, но реального посягательства или угрозы здоровью и жизни осужденной со стороны потерпевшего не было. В ходе конфликта осужденная ножом нанесла потерпевшему три удара в спину, один из которых причинил тяжкий вред здоровью", — констатируют в прокуратуре.
Комментарии
Самое главное, что б они не размножались.