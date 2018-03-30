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Новости

Депутаты БГД отказались оплачивать исполнительные листы на 5,5 млрд

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Эта сумма составляет 78,7% от всех расходов бюджета города на 2018 год, а ее уплата приведет к серьезным социальным последствиям

Фото: duma-barnaul.ru

Барнаульские депутаты вновь отказались платить по долгам города. В настоящее время, согласно судебным решениям (уже вступившим в силу), город должен раскошелиться на 5,5 млрд рублей. Для понимания, эта сумма составляет почти 80% от расходной части бюджета нынешнего года.

Первым вопросом на мартовском заседании Барнаульской городской думы депутаты рассмотрели принятие изменений и дополнений в бюджет города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Так, на исполнении органов местного самоуправления находятся 234 исполнительных производства (76 из них были возбуждены еще в 2008-2013 годах) на общую сумму более 5,5 млрд рублей, что составляет 78,7% от объема расходов на вопросы местного значения.

Понятно, что никто жертвовать зарплатами бюджетников, оплатой коммуналки школ и детсадов, льготами для отдельных категорий граждан и др. был не намерен.

Правда, есть и положительные новости. Так, в прошлом году муниципалитету удалось погасить 496 млн рублей по исполнительным листам судебных приставов. Однако пока все это напоминает скорее известный древнегреческий софизм про состязание в беге Ахиллеса и черепахи. Долги у города копятся быстрее, чем он успевает рассчитываться.

Максимальная сумма долга приходится на комитет жилищно-коммунального хозяйства — 1,4 млрд рублей (это в первую очередь капремонт, предоставление гражданам жилья вместо аварийного), комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи — более 3 млрд рублей (содержание и ремонт дорог, водоотведение сточных вод и т. п.).

Счетная палата Барнаула, равно как и большинство депутатов, выступила против принятия поправок, которые бы позволили выплатить сумму в 5,5 млрд. В итоге 31 депутат высказался "против", четверо — "за".

При этом те, кто оказался в меньшинстве, мотивировали свое решение тем, что обычные барнаульцы, видя, как не реализовываются судебные решения по 8-10 лет, просто разочаровываются в системе права и в государстве в целом. Поэтому каждый раз откладывая выполнение таких решений, депутаты тем самым оказывают медвежью услугу власти в целом.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

30.03.2018 14:25
- гость -

можно мне так же и что бы приставы у меня ничего не арестовывали?

0  0
30.03.2018 14:26
- гость -

почему еще не арестован весь автотранспорт городской администрации???

0  0
30.03.2018 14:27
- гость -

А как же профицитный бюджет города? Это фейк?

0  0
30.03.2018 14:27
- гость -

если гос-во не платит по своим долгам почему я должен?

0  0
30.03.2018 14:29
- гость -

Было бы правильным арестовать весь автотранспорт, который перевозит лиц администрации и депутатов, а так же служебные квартиры и пустить это все с молотка.

0  0
30.03.2018 14:32
гость

Интересный прецедент. Кто будет иметь с ними дело? С такими лучше никаких дел не иметь или брать 100 % предоплаты, иначе кинут и ии ничего за это не будет. И большие вопросы к нашему праву, как такое возможно?

0  0
30.03.2018 14:34
- гость -

фактически город банкрот

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30.03.2018 14:40
- гость -

какие светлые и счастливые лица...

0  0
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