Депутаты БГД отказались оплачивать исполнительные листы на 5,5 млрд

Барнаульские депутаты вновь отказались платить по долгам города. В настоящее время, согласно судебным решениям (уже вступившим в силу), город должен раскошелиться на 5,5 млрд рублей. Для понимания, эта сумма составляет почти 80% от расходной части бюджета нынешнего года.
Первым вопросом на мартовском заседании Барнаульской городской думы депутаты рассмотрели принятие изменений и дополнений в бюджет города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Так, на исполнении органов местного самоуправления находятся 234 исполнительных производства (76 из них были возбуждены еще в 2008-2013 годах) на общую сумму более 5,5 млрд рублей, что составляет 78,7% от объема расходов на вопросы местного значения.
Понятно, что никто жертвовать зарплатами бюджетников, оплатой коммуналки школ и детсадов, льготами для отдельных категорий граждан и др. был не намерен.
Правда, есть и положительные новости. Так, в прошлом году муниципалитету удалось погасить 496 млн рублей по исполнительным листам судебных приставов. Однако пока все это напоминает скорее известный древнегреческий софизм про состязание в беге Ахиллеса и черепахи. Долги у города копятся быстрее, чем он успевает рассчитываться.
Максимальная сумма долга приходится на комитет жилищно-коммунального хозяйства — 1,4 млрд рублей (это в первую очередь капремонт, предоставление гражданам жилья вместо аварийного), комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи — более 3 млрд рублей (содержание и ремонт дорог, водоотведение сточных вод и т. п.).
Счетная палата Барнаула, равно как и большинство депутатов, выступила против принятия поправок, которые бы позволили выплатить сумму в 5,5 млрд. В итоге 31 депутат высказался "против", четверо — "за".
При этом те, кто оказался в меньшинстве, мотивировали свое решение тем, что обычные барнаульцы, видя, как не реализовываются судебные решения по 8-10 лет, просто разочаровываются в системе права и в государстве в целом. Поэтому каждый раз откладывая выполнение таких решений, депутаты тем самым оказывают медвежью услугу власти в целом.
Комментарии
можно мне так же и что бы приставы у меня ничего не арестовывали?
почему еще не арестован весь автотранспорт городской администрации???
А как же профицитный бюджет города? Это фейк?
если гос-во не платит по своим долгам почему я должен?
Было бы правильным арестовать весь автотранспорт, который перевозит лиц администрации и депутатов, а так же служебные квартиры и пустить это все с молотка.
Интересный прецедент. Кто будет иметь с ними дело? С такими лучше никаких дел не иметь или брать 100 % предоплаты, иначе кинут и ии ничего за это не будет. И большие вопросы к нашему праву, как такое возможно?
фактически город банкрот
какие светлые и счастливые лица...