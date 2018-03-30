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17 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в Турции

, ИА "Амител"
Автобус, в котором находились нелегальные мигранты, врезался в столб

Фото: globallookpress.com

Не менее 17 человек погибли, еще 38 получили ранения в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Турции. Об этом сообщает RT, ссылаясь на Haberturk.

По данным издания, в автобусе находились нелегальные мигранты, выходцы из Афганистана и Пакистана, которые собирались въехать в Турцию без соответствующих разрешений.

Сообщается, что в районе города Ыгдыр пассажирский автобус врезался в столб, а затем загорелся.

Пострадавшие были доставлены в больницы, а водитель автобуса задержан. Сейчас по факту инцидента ведется расследование.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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