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Не менее 17 человек погибли, еще 38 получили ранения в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Турции. Об этом сообщает RT, ссылаясь на Haberturk.
По данным издания, в автобусе находились нелегальные мигранты, выходцы из Афганистана и Пакистана, которые собирались въехать в Турцию без соответствующих разрешений.
Сообщается, что в районе города Ыгдыр пассажирский автобус врезался в столб, а затем загорелся.
Пострадавшие были доставлены в больницы, а водитель автобуса задержан. Сейчас по факту инцидента ведется расследование.
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