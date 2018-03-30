Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Первая волна паводка в Алтайском крае может пройти в первой декаде мая. Об этом заявил губернатор региона Александр Карлин в пятницу, 30 марта, в ходе специального координационного совета по обеспечению правопорядка и Антитеррористической комиссии.
По его словам, по сравнению с первыми днями стихии ситуация улучшилась, однако вызывает опасения прогноз обильных осадков в течение ближайших трех дней в Алтайском крае и Республике Алтай. Совокупный объем осадков прогнозируется в пределах месячной нормы и даже выше. Если там выпадут осадки — нам придется тяжело.
"Это следствие исключительного стечения ряда факторов, когда вода поверху идет по ручьям и малым рекам, доходит до устьев, до мест впадения того же Чарыша, Ануя, Алея в Обь, но в настоящее время большая река не готова принять эти массы воды. Отсюда и это особенное явление. Сложная ситуация может возникнуть в бассейнах Бии, Катуни и Оби. Убедительно просил бы всех вас, уважаемые коллеги, не снижать уровень повышенной оперативной готовности, держать в рабочем состоянии все дежурные службы, оперативные группы. В рамках разумного их усилить, принять все меры по улучшению координации нашей работы", — распорядился Александр Карлин.
Глава региона отметил более высокую координацию работы служб и лучшую оснащенность, обученность персонала на всех уровнях региональной системы ГО и ЧС в сравнении с паводковой ситуацией 2014 года.
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