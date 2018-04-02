Пальто – один из популярных элементов гардероба. Созданное изначально как мужской атрибут одежды, в итоге пальто прочно захватило любовь и представительниц прекрасного пола. Сегодня модные дома не устают создавать новые вариации привычной вещи, поражая воображение своих клиентов. А после прошедшей недавно Недели моды в Париже стало понятно – именно пальто станет одной из главных тенденций предстоящих сезонов.
Итак, пальто становится объектом внимания крупных брендов. Эта верхняя одежда присутствует практически в каждой новой коллекции и все больше вытесняет другие варианты. Разнообразие моделей пальто поражает – несомненно, каждый сможет найти себе вариант по душе.
Одна из главных тенденций в этой сфере – заимствование мужских элементов. Грубые линии, пальто-бушлаты и двубортные пальто пользовались спросом всегда. Но сегодня они на пике популярности и дополняются стильными ремнями, пряжками и пуговицами.
Интересный вариант – пальто-халат. Это "последний писк моды", примерить который решатся, пожалуй, самые смелые. В моде также вышивка, комбинации с кожей и другими материалами. А еще кашемир, твид и хлопок.
Что касается расцветок, то и здесь фантазия безгранична – блестящие футуристические расцветки, игра на контрастах, клетка и полоска. При этом многие дизайнеры отдали симпатии зеленому цвету во всех его вариациях. Ну и, конечно, классика всегда в моде.
Фанаты пальто могут также найти его облегченные варианты – для использования в более теплое время года. Кстати, такие модели появились в продаже в одном из крупнейших магазинов верхней одежды в Барнауле — салоне "1000 пальто".
В начале апреля здесь ожидается большое поступление ветровок, плащей и летних пальто с размерным рядом от 38 до 72. Салон предлагает большой выбор моделей производства России, Украины, Белоруссии и Китая по доступным ценам.
Найди свой образ в салоне "1000 пальто".
Салон верхней одежды "1000 пальто"
Барнаул
ТЦ "ОГНИ"
ТЦ "Алтай"
ТЦ "7 Континент"
Горно-Алтайск
ТЦ "Реал"
Комментарии