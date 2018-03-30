Фото: rt.com
Кемеровский торговый центр "Зимняя вишня", который сгорел в результате пожара, был возведен самовольно, без разрешения на строительство. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на сайт СКР.
Следователи уточнили, что по подозрению в злоупотреблении полномочиями была задержана начальник Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.
Следствие полагает, что она не приняла меры по пресечению эксплуатации самовольно возведённого ТРЦ без разрешения на строительство, что привело к гибели посетителей "Зимней вишни".
Кроме этого, следствие "проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей", подчеркивается в сообщении.
Напомним, пожар в ТЦ произошел в воскресенье, 25 марта. Его жертвами стали 64 человека.
Комментарии
Так это вроде здание бывшего завода.
— Да, дурость российская неистребима.
— А не кажется ли вам, Сергей Александрович, что эта дурость очень хорошо организована?
Бандитский Петербург 2: Адвокат
а нашу галактику тоже вместо завода построили
ну так незаметно перестроили самовольно и никто не заметил, тут банер повесишь уже через 3 дня прибегают
30.03.2018 15:14
- гость -
не вместо, а на месте.
15-14
Нашу построили, а вишню переделали. То есть само здание было старое и неприспособленное для Тц.
ну кажется этот клубок действительно стали разматывать,
распотрошат змеюк.
Да ну, и администрация города была не в курсе, что там открылся ТРЦ?
В общем, как всегда бардак полный, штат чиновников зашкаливает, все все контролируют, проверяют, получают хорошие зарплаты, а как что то случается то ответственности никто не несет из чиновников!
Сейчас полгорода посадят. Главное чтобы истинные виновные были наказаны.
а у нас на Ленина-Молодежная стеклянную пристройку снесли? или администрация только пальцами помахала?
А на каком основании в бюджет и карманы сыпалось бабло от этого ТЦ?
Не, ну ежу понятно, что разрешение было - вот только дать его могла не эта тётя, а только один человек.
нераспотрашат. Серьезных сроков не получит никто из чиновников, иначе они могут начать сдавать вышестоящих
Да никого они не сдадут, побоятся, опять же пока сидеть будут, семьи их кормить тоже надо. Молчать будут и даже не сопеть.
30.03.2018 15:29
- гость -
Ну тогда это проблемы тети, если она была готова рисковать за хорошую зарплату. Я не уверен, что тетя рисковала и не обращалась в суд по закрытию, где ей отказали. Потому, что ловкий адвокат объяснил ей, чтобы она не кошмарила бизнес
Очень надеюсь что накажут всех виновных и больше всего жалею, что ничего не исправишь, время назад не отмотать, детей не вернуть. Но защитить других надо, значит надо разобраться в причинах
а почему нет новости, что галактику затопило?
Галактику во вселенной?