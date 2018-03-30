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Новости

СК: кемеровский торговый центр "Зимняя вишня" был построен самовольно

, ИА "Амител"
По подозрению в злоупотреблении полномочиями задержали начальника Инспекции государственного строительного надзора региона

Фото: rt.com

Кемеровский торговый центр "Зимняя вишня", который сгорел в результате пожара, был возведен самовольно, без разрешения на строительство. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на сайт СКР.

Следователи уточнили, что по подозрению в злоупотреблении полномочиями была задержана начальник Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

Следствие полагает, что она не приняла меры по пресечению эксплуатации самовольно возведённого ТРЦ без разрешения на строительство, что привело к гибели посетителей "Зимней вишни".

Кроме этого, следствие "проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей", подчеркивается в сообщении.

Напомним, пожар в ТЦ произошел в воскресенье, 25 марта. Его жертвами стали 64 человека.

Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.03.2018 15:05
- гость -

Так это вроде здание бывшего завода.

0  0
30.03.2018 15:07
BLATNOI

— Да, дурость российская неистребима.
— А не кажется ли вам, Сергей Александрович, что эта дурость очень хорошо организована?

Бандитский Петербург 2: Адвокат

0  0
30.03.2018 15:14
- гость -

а нашу галактику тоже вместо завода построили

0  0
30.03.2018 15:16
- гость -

ну так незаметно перестроили самовольно и никто не заметил, тут банер повесишь уже через 3 дня прибегают

0  0
30.03.2018 15:16
- гость -


30.03.2018 15:14
- гость -

не вместо, а на месте.

0  0
30.03.2018 15:17
- гость -

15-14
Нашу построили, а вишню переделали. То есть само здание было старое и неприспособленное для Тц.

0  0
30.03.2018 15:21
- гость -

ну кажется этот клубок действительно стали разматывать,
распотрошат змеюк.

0  0
30.03.2018 15:22
- гость -

Да ну, и администрация города была не в курсе, что там открылся ТРЦ?
В общем, как всегда бардак полный, штат чиновников зашкаливает, все все контролируют, проверяют, получают хорошие зарплаты, а как что то случается то ответственности никто не несет из чиновников!

0  0
30.03.2018 15:25
- гость -

Сейчас полгорода посадят. Главное чтобы истинные виновные были наказаны.

0  0
30.03.2018 15:26
- гость -

а у нас на Ленина-Молодежная стеклянную пристройку снесли? или администрация только пальцами помахала?

0  0
30.03.2018 15:28
- гость -

А на каком основании в бюджет и карманы сыпалось бабло от этого ТЦ?

0  0
30.03.2018 15:29
- гость -

Не, ну ежу понятно, что разрешение было - вот только дать его могла не эта тётя, а только один человек.

0  0
30.03.2018 15:29
гостю 15:21

нераспотрашат. Серьезных сроков не получит никто из чиновников, иначе они могут начать сдавать вышестоящих

0  0
30.03.2018 15:35
- гость -

Да никого они не сдадут, побоятся, опять же пока сидеть будут, семьи их кормить тоже надо. Молчать будут и даже не сопеть.

0  0
30.03.2018 15:43
гость

30.03.2018 15:29
- гость -

Ну тогда это проблемы тети, если она была готова рисковать за хорошую зарплату. Я не уверен, что тетя рисковала и не обращалась в суд по закрытию, где ей отказали. Потому, что ловкий адвокат объяснил ей, чтобы она не кошмарила бизнес

0  0
30.03.2018 15:45
гость

Очень надеюсь что накажут всех виновных и больше всего жалею, что ничего не исправишь, время назад не отмотать, детей не вернуть. Но защитить других надо, значит надо разобраться в причинах

0  0
30.03.2018 15:52
- гость -

а почему нет новости, что галактику затопило?

0  0
30.03.2018 16:08
- гость -

Галактику во вселенной?

0  0
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