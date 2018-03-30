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Счетная палата Барнаула вскрыла финансовые нарушения на 450 млн рублей

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
После проведенной в 2017 году ревизии удалось устранить нарушения на 367 млн рублей

Фото: news.kmvcity.ru

Председатель Счетной палаты Барнаула Ольга Магель 30 марта выступила на заседании городской Думы. Руководитель ревизионной структуры отчиталась о работе органа за 2017 год, рассказав об основных выявленных нарушениях.

За прошлый календарный период Счетной палатой было проведено 43 мероприятия внешнего финансового контроля, в ходе которых проверено 14 органов местного самоуправления, два муниципальных учреждения и одно муниципальное предприятие. Объем "отслеженных" средств составил 11,625 млрд рублей. Также Счетная палата провела экспертизы на 13 проектов решений гордумы.

В итоге суммарно нарушений было выявлено на 450 млн рублей. Они пришлись на сферы госзакупок, бухгалтерской отчетности, как следствие — неэффективное расходование средств и недополученные платежи в муниципальный бюджет. Среди частных примеров, которые озвучила Ольга Магель, было названо, что 18 работникам муниципальных организаций оказались уменьшены премии, а один человек и вовсе был привлечен к дисциплинарной ответственности. Благодаря Счетной палате удалось устранить нарушения на 367 млн рублей.

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В завершение городская Дума, поблагодарив Ольгу Магель за проделанную работу, утвердила отчет.

Напомним, Счетная палата Барнаула включает в себя председателя и его зама, по три аудитора и инспектора, главного специалиста и главбуха. К слову, в 2015 году Ольга Магель задекларировала доход в размере 1,3 млн рублей. В ее собственности находились гаражный бокс и погреб. Вместе с мужем она владела двумя квартирами (69,1 кв. м и 71,3 кв. м). Также она указала автомобиль "Тойота РАФ-4".

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

30.03.2018 15:33
- гость -

какое наказание то страшное, уменьшили премии... где посадки?

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30.03.2018 15:35
- гость -

А какие могут быть посадки при неэффективном расходовании средств - никаких! Поэтому нужно ставить вопрос о неэффективности таких проверок...

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30.03.2018 15:40
- гость -

ну нормально так дали двести лямов на садик а на них мебель закупили в три раза дороже чем она стоит, ну что сказать вот такой я не эффективный руководитель, лишите меня премии)))

0  0
30.03.2018 16:05
- гость -

Мне это напомнило:
— Это ещё что за хомяк? Вообще, что у вас творится, а? Страна голодает, а они себе вот такие щёки наели!..
— У меня диабет, товарищ маршал. Нарушен обмен веществ…
— Жрать надо меньше! Вот и весь обмен веществ! Кто такой?
— Первый секретарь горкома партии Кумоватов Михаил Мефодьевич.

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