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Гражданина Таджикистана, который находился в федеральном розыске за совершение преступления по статье "Доведение до самоубийства", задержали в Алтайском крае. Об этом сообщает Пограничное управление ФСБ России по региону.
В ведомстве уточняют, что иностранец находился в розыске с 2016 года.
Также пограничники задержали гражданина Узбекистана, который с октября прошлого года разыскивался за совершение преступления по статье "Изнасилование".
Оба мужчины были задержаны в автомобильном пункте пропуска Михайловка в Змеиногорском районе.
Всего с начала 2018 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в пунктах пропуска было выявлено более 20 иностранных и российских граждан, находившихся в федеральном и межгосударственном розыске за совершение преступлений различной степени тяжести.
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