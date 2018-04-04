4 апреля крупнейшая туристическая компания "Авиафлот" празднует 20-летие. В честь этого события компания открыла в Барнауле крупнейший офис продаж, который расположился в самом центре города — на проспекте Ленина, 107 — в здании, включенном в реестр объектов культурного наследия.
Интерьер помещения нового офиса выполнен в стиле "европейского уличного кафе" — со множеством дизайнерских элементов, исторических экспонатов со всего мира, что вдохновляет клиентов на отдых и путешествия. "Туристическое кафе" уникально по своему формату и уже готово предложить клиентам:
- Полный спектр всех туристических услуг, предоставляемых в компании "Авиафлот". Это пакетные или индивидуальные туры, круизы, все виды авиа- и железнодорожных билетов в любую точку мира, помощь при оформлении визы и заграничных паспортов, собственный трансфер в Толмачево и много других сопутствующих услуг.
- Экспертную консультацию и самый большой штат универсальных менеджеров, которые постоянно посещают туристические направления и имеют большой багаж знаний и рекомендаций, полезных для туристов. Консультация будет проходить за чашечкой ароматного кофе или чая.
- Дополнительный и удобный сервис для всех клиентов – бесплатное такси в аэропорт, собственная курьерская доставка билетов, а также возможность приобретения напитков и товаров для путешествий по специальным ценам (сервис, близкий по ассортименту и ценовой политике с Duty free).
Кроме того, в рамках нового офиса открыт VIP-отдел, где клиентам предлагаются индивидуальные условия сотрудничества и привилегии. Если вы часто путешествуете или являетесь руководителем крупной компании, это предложение для вас.
Все выходные дни в апреле – 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 числа — в новом офисе продаж "Авиафлот" будут проходить "Выходные в стиле Travel". Всех клиентов будет ждать приятная атмосфера, огромный выбор предложений на сезон весна-лето 2018 и участие в розыгрыше путевки в Турцию.
Группа компаний "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае.
г. Барнаул, тел. 8 (3852) 22-66-66