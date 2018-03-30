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Аграрии в РФ уже через год могут столкнуться с дефицитом зерновозов: в 2019-2020 годах будет списана четверть парка подобных вагонов, пишет в пятницу, 30 марта, "Коммерсант".
Согласно протоколу совещания у замглавы Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) РФ Дмитрия Шпади от 15 марта, в текущем году ожидается вывод из эксплуатации 722 зерновозов из 40,8 тысячи, в следующие два года — 10,6 тысячи.
По оценке РЖД, если к этому февралю дефицит зерновозов составляет 300 штук, то в 2019 году он будет равен 1,2 тысячи вагонов, в 2020 году — 6,2 тысячи.
Способы покрытия дефицита выдвигаются разные. Так, один из источников газеты утверждает, что при мощности вагоностроения в три тысячи зерновозов в год заместить списание невозможно. Он рассказал, что зерновики просили правительство поправить приказ Минтранса РФ, синхронизировав вывод парка с закупкой.
В Министерстве сельского хозяйства страны считают, что выбытие зерновозов не скажется негативно на вывозе зерна, поскольку мощности заводов в пять тысяч вагонов в год позволят сохранить текущий уровень парка. При этом представитель ведомства отметил, что в некоторых регионах (Курганская, Саратовская области) грузоотправители уже "сами закупают зерновозы". В Минтрансе дефицита не ожидают.
В РЖД газете заявили, что нужно повышать эффективность перевозок, сокращать длительность погрузки-разгрузки и расширять элеваторы. Представитель компании подчеркнул, что вагоны до 40% времени простаивают под погрузкой и выгрузкой. Также он добавил, что перевозки вырастут, если грузоотправители начнут работу по выходным.
Газета пишет, что ставка предоставления зерновозов с февраля прошлого года по февраль текущего выросла с 1,2 тысячи до 1,67 тысячи рублей за вагон в сутки. Ожидается, что к 2020 году лизинговые платежи вырастут с 1,3 тысячи до 1,7 тысячи рублей за вагон в сутки, что поднимет и тарифы на перевозки. Минсельхоз уже предложил субсидии на предоставление вагонов аграриям.
Также предлагается создать профильного оператора в "Объединенной зерновой компании" (ОЗК).
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