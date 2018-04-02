Фото: Amic.ru
Мэрия Барнаула заключила договоры на ремонт 42 дорог в краевой столице в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Договоры на общую сумму 911 миллионов рублей распределили между собой пять подрядных организаций. Рассказываем, за какой конкретный участок будет отвечать та или иная компания.
Ремонтные работы начнутся в этом году намного раньше, чем в прошлом. Поэтому они закончатся не поздней осенью под самые холода, а в последний день сентября.
Крупнейшим подрядчиком стала, согласно информации мэрии Барнаула, ПСК "Индустрия". Она выполнит работы на 12 улицах столицы на общую сумму 224 миллиона рублей. Это улицы Телефонная, Петра Сухова, Автотранспортная, 80 Гвардейской дивизии, Юрина, Космонавтов и другие. ПСК "Индустрия" — один из главных подрядчиков на подобные работы в последние годы. Выручка в 2016 году составила более 170 миллионов рублей.
"Алтайдорстрой" уложит асфальт на шести улицах за 224 млн рублей. Это еще один крупный подрядчик, который в прошлые годы ремонтировал Кутузова, строил дорогу на Солнечной Поляне, а также возле ТЦ "Волна" в Барнауле. На этот раз компания также будет ремонтировать Челюскинцев и сложные объекты Попова, Антона Петрова, Новосибирской, Максима Горького, Панфиловцев.
Еще один частый победитель всех аукционов — "Барнаульское ДСУ №4", которое в прошлом году ремонтировало Матросова, а до этого Калинина и другие важные объекты. Уставный капитал — 153 миллиона рублей. Директором является депутат АКЗС Николай Данилин. Этим летом подрядчик исправит 9 дорог. Среди них много участков в центре города: Социалистический, Димитрова, Ленина, Комсомольский, а также район Потока — Тимуровская, 40 лет Октября. Общий объем работ оценивается более чем в 256 миллионов рублей.
"Центральное ДСУ" — государственное предприятие и в основном содержит улицы в районах края, очищает их от снега, а также строит и ремонтирует. В этом году подрядчик проведет работы на пяти улицах за 96 миллионов рублей: улицы Антона Петрова, Ржевская, Радужная, Центральная, Лесной тракт.
"Автодорстрой", муниципальное учреждение, принадлежащее администрации Барнаула, зайдет на 10 объектов: Новоугольную, Свердлова, Привокзальную, Радищева, Георгия Исакова, Полярную, Профинтерна, Червонную, Весеннюю, Бехтерева. Объем работ оценивается в 119 миллионов рублей.
Отметим, что в прошлом году в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле потратили около 1,3 миллиарда рублей. Гарантийный срок нового покрытия составляет 5 лет. В течение данного срока подрядчик обязан устранять все дефекты за счет собственных средств.
Комментарии
#Автодорстрой", муниципальное учреждение, принадлежащее администрации Алтайского края# наверное не края?
Поэтому они закончатся не поздней осенью под самые холода, а в последний день сентября.
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А как же традиционная укладка асфальта на снег?
панфиловцев сделайте наконец-то, это лицо города, ямы по колено