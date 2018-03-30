Где и как в Барнауле будут ремонтировать дороги: Инфографика

Фото: Amic.ru
В этом году по программе "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле полностью отремонтируют 42 участка улиц. Это около 72 километров дорожного покрытия. Из различных источников на эти работы выделено 911 миллионов рублей. Ремонт начнется уже с наступлением тепла и завершится к концу сентября. Показываем, как и где будут ремонтировать дороги в Барнауле в 2018 году, в нашей инфографике.
Комментарии
М-да, из бюджета Барнаула на дороги 2018 г 115,2 млн. р. в т. ч. 87 миллионов на камеры. На сами дороги из налогов барнаульцев 28 млн., всего. Слов нет. Т.е. на сами дороги уйдет 24,5%, а на камеры 87\115,2=75,5%. Вот это эффективность. А нет ли тут коррупции? Кто бы пожаловался, ведь штрафы от камер идут в бюджет, на дороги не идут от слова совсем.
30.03.2018 16:37
- гость -
Камеры - это бизнес! С них не только деньги в бюджет идут!
А что, в Барнауле есть дороги? Это же все тракты да колодо...ны 18 века.
Хорошо все расписали, красиво! Но что-то мне подсказывает, наверное многолетний опыт, что сделать-то сделают, да недоделают...
Первый пришедший на ум пример: ул. Челюскинцев... Несколько лет назад так же красиво обещали современнейшую модернизацию, качество чуть ли не как на автобанах... Отремонтировали "как всегда"... Правда, светофоры на перекрестке с Загородной появились, огромное спасибо!!! Но - спустя год на проезжей части - ямы, колодцы не перенесены, на худой конец хотя бы выровняли их в уровень асфальта... Кто ездил на участке Партизанская - Загородная - поймет, о чем я... Кто не ездил - можете "проехать" с помощью панорам на гугль-карте, там кое-какие колодцы в кадр попадают, с разбитым вокруг них асфальтом... Зато - отчитались с гордостью, что миллионы потратили на улучшение дороги... И таких примеров по городу - сотни!!!