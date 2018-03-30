Жительницу Барнаула подозревают в убийстве сестры на глазах у сына

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Жительницу Барнаула подозревают в убийстве своей младшей сестры — женщину заключили под стражу, сообщили в краевой прокуратуре.
В надзорном ведомстве указывают, что в данный момент расследуется уголовное дело по факту обнаружения около одного из многоквартирных домов в Индустриальном районе частично обгоревшего трупа потерпевшей, завернутого в пакеты.
"Следствием установлено, что женщина совершила указанное преступление в присутствии своего несовершеннолетнего сына, который впоследствии помогал ей избавляться от тела. Малолетняя дочь потерпевшей также находилась в этот момент в квартире", — отмечают в прокуратуре.
Расследование продолжается.
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