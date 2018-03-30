Фото: novostivolgograda.ru
Железнодорожный районный суд Барнаула отказался выселять бывшего владельца квартиры по требованию собственника. Договор купли-продажи квартиры признали недействительным и жилье вернули обманутому владельцу, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Суд выяснил, что передача денег по договору купли-продажи лицом, которое приобрело квартиру, не доказана. Также было установлено, что продавец квартиры в момент совершения сделки не мог понимать значение своих действий и руководить ими.
В сообщении сказано, что барнаулец находился в тяжелом материальном положении, имел задолженности по микрозаймам, кроме этого, у него отсутствовал постоянный и стабильный доход. В результате мужчина, остро нуждаясь в деньгах, обратился по объявлению в газете к лицу, которое предоставило ему заём под залог имущества.
Поверив, что договор является страховкой от невозврата денег и желая скорее получить деньги, чтобы вернуть долг по микрозайму, мужчина подписал бумаги, не прочитав их. После этого житель города получил десять тысяч рублей и расстался с занимателем. Получив позднее иск, барнаулец понял, что это была не страховка, а договор купли-продажи.
Подчеркивается, что решение суда о признании продажи квартиры недействительной еще не вступило в законную силу.
Комментарии
верну ка я себе все машины проданные по 10 т.р....
А что будет мошенникам, организовавшим эту схему?
Как обычно, ничего?
А что если проверить, как у них и их родственников появилось другое имущество?
так вот что скрывается за объявами, которыми развешан весь город
а все из-за жадности мошенника. ведь мог дать тысяч 300 и уже бы сделку признали