В 2016 году ООО "Лесная холдинговая компания "Алтайлес" взяло курс на 100-процентную переработку древесного сырья и начало строительство крупнейшего в Сибири завода по производству плит MDF. Это новый этап развития в лесном хозяйстве и лесной промышленности региона. Комбинат закроет потребность в плитах MDF и HDF на рынке Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии.
Объем вложений в проект составляет 6 млрд рублей, территория завода занимает площадь 54 га, здания цехов – более 30 000 м2.
ООО "Павловский ДОК" — именно так называется будущий завод, который будет специализироваться на выпуске древесноволокнистых плит средней и высокой плотности (MDF и HDF). Оборудование позволит выпускать плиты толщиной от 2,5 до 40 мм в объеме до 250 000 м3/год с классом эмиссии Е1. Плиты MDF используют в мебельном производстве, строительстве, для производства напольных покрытий, для выравнивания стен под финишную отделку, для изготовления декоративных стеновых панелей, для производства межкомнатных дверей.
В качестве второй очереди на ООО "Павловский ДОК" рассматривается возможность производства ламинированных плит. Ламинированные плиты характеризуются своими эстетическими свойствами и повышенной устойчивостью к механическим воздействиям и влаге.
Значимость ООО "Павловский ДОК" состоит в том числе в создании более 200 дополнительных высокотехнологичных рабочих мест и дополнительных финансовых поступлениях в бюджеты всех уровней. Также его строительство является толчком для развития новых мебельных и дверных производств, производств отделочных материалов и прочей востребованной на рынке продукции.
Запуск завода для компании "Алтайлес" будет означать двукратное увеличение товарооборота. Это огромные возможности в плане использования низкосортной древесины. Изготовление и реализация плит MDF и HDF как внутри страны, так и на экспорт, положительно скажутся на экономике региона. Продукцию планируется выпускать под брендом "Алтайдекор". Запуск комбината ожидается осенью 2018 года.
"Строительство Павловского деревообрабатывающего комбината – это революционный проект в лесной отрасли Алтайского края. Мы сможем вовлечь в оборот осину, березу. Ту древесину, которая десятилетиями просто сгнивала, потому что ее качество не позволяло пустить ее в производство. Теперь эту задачу будет решать новое производство по выпуску плит MDF и HDF. "Павловский ДОК" будет способен принимать древесину не только от предприятий самого холдинга, но и от лесозаготовителей близлежащих регионов, и выпускать высококачественную плиту", – комментирует Иван Ключников, генеральный директор ООО "ЛХК "Алтайлес".
На сегодняшний день закончено строительство трёх блоков цеха, ведутся внутренние отделочные работы, идет строительство четвертого блока, в котором будет размещаться система размола щепы и цех производства смолы, а также монтаж энергетического блока, произведена заливка фундамента для склада привозной щепы, возводятся силосы для хранения щепы. Активно проходит монтаж оборудования прессо-формовочной линии и фундаментов линии производства щепы. Монтаж всего оборудования планируется завершить в конце лета 2018 года.
Первые заказы на продукцию Павловского деревообрабатывающего предприятия уже начали поступать из России, Казахстана, а также из Ирана.
"Павловский ДОК – не просто производство товаров и получение дополнительных доходов, это драйвер развития охраны лесов, лесной промышленности Алтайского края и региона в целом.