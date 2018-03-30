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Министр транспорта РФ Максим Соколов подписал приказ, который вводит обязанность устанавливать гарантийные сроки на дорожные работы.
Согласно документу, все государственные и муниципальные заказчики, выполняющие дорожные работы, будут обязаны включать в госконтракты пункт о гарантийных обязательствах.
Продолжительность гарантийного срока будет зависеть от значений, которые прописаны в приложении к приказу. Например, на верхний слой покрытия дороги из асфальтобетона гарантия может составлять от двух до восьми лет.
По словам координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог", депутата Госдумы Александра Васильева, нововведение поможет исключить ситуации, "когда дорожники кладут асфальт и забывают про него, и фактически за дорогами никто дальше не следит".
"В течение 10 дней приказ направят в Минюст России для регистрации. Надеюсь, что там не станут затягивать эту процедуру и документ как можно скорее вступит в силу. Народный фронт добивался введения обязательных гарантийных сроков с 2014 года. Мы уверены, что только это может заставить подрядчиков внимательно следить за качеством дорожных работ", – сказал координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев.
Отметим, что все дороги, ремонтируемые в Барнауле по программе "БКД", имеют гарантию 5 лет.
Комментарии
А дорожники напишут документ, что по дорогам может проезжать только одна машина в час, тогда гарантия 100 лет. А, ещё же это, чиновник один сказал, что это пешеходы дороги протирают дешёвой обувью, с пешеходов тоже надо гарантию брать, пусть чинят.
Без внесения изменений в нормативы проектирования и строительства дорог этот приказ - филькина грамота.
Возможно и нужно учесть еще какие то нюансы, но само направление очень правильное.
"Грантия от 2 лет" - сейчас 5 лет!!! Начали выкручиваться, скоморохи.