Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Алтайский край проведет выходные в условиях резкого похолодания и штормовой погоды — в субботу, 31 марта, в регионе не обещают положительных температур.
Согласно данным алтайского Гидрометцентра, в южных и восточных районах ожидается мокрый снег, снег.
В предгорьях осадки будут наиболее сильными, местами ожидается метель, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица.
Дневные температуры в крае составят -1...-6 градусов. Ветер будет северо-западный, 5-10 метров в секунду с усилением по югу до 17 метров.
В Барнауле 31 марта будет преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит -3...-5 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
А уже в ночь на воскресенье, напомним, в крае обещают местами похолодание до -20 градусов. В регионе объявлено штормовое предупреждение, а также действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
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