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Минздрав Алтайского края сообщил, что во время паводка особая забота проявляется по отношению к беременным женщинам, которые попали в зону подтопления. При необходимости рожениц будут срочно эвакуировать любым доступным способом, включая вертолет, сообщает "Алтайская правда".
Издание пишет, что краевой перинатальный центр "ДАР" усилил персональный мониторинг беременных женщин, которые живут в 14 районах с риском подтопления. На учете у сотрудников дистанционного консультативного центра стоят 745 человек. На особый контроль поставлена 51 женщина с доношенным сроком, из которых 16 находятся дома.
В ведомстве отмечают, что врачи созваниваются с акушерами-гинекологами в районах и с самими беременными. У пациенток спрашивают о самочувствии и интересуются паводковой ситуацией в районе.
"Если потребуется срочная эвакуация беременной женщины из района, то в зависимости от состояния пациентки, места нахождения, состояния дорог используется автомобильный и авиатранспорт", — заявила заведующая дистанционным консультативным центром Оксана Фильчакова. Она подчеркнула, что в случае, если счет будет идти на минуты, решение будет принято в пользу санитарной авиации, поэтому каждая будущая мама может быть спокойна за себя и малыша.
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