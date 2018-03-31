Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 125 квадратных метров продают в кирпичном доме на Змеиногорском тракте за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится в закрытом охраняемом поселке с детскими площадками и зоной для барбекю в сосновом лесу. В квартире выполнен качественный ремонт, имеется два санузла, гардеробная комната.
"В каждой комнате установлен кондиционер, установлена автоматическая система притока свежего воздуха с фильтром очистки", — отмечает автор объявления.
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