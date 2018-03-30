Фото: news.ussurbator.ru
В Алтайском крае женщина сдала свою мать полиции, так как не хотела с ней общаться. С самого начала замужества теща невзлюбила зятя и постоянно отчитывала дочь за опрометчивый выбор супруга, пишет "Катунь 24" со ссылкой на прокуратуру Алтайского края.
Подчеркивается, что при этом женщина была очень довольна своим браком.
Канал сообщает, что живущая в Республике Казахстан мать решила приехать в гости к семье. В этот момент женщина решила воспользоваться тем, что ее мать управляет машиной, зарегистрированной на имя дочери: женщина заявила в полицию об угоне, надеясь, что родственницу не пропустят через российскую границу на угнанном авто.
Позже на допросе женщина сделала явку с повинной.
Подчеркивается, что уголовное дело было прекращено в связи с тем, что женщина раскаялась.
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