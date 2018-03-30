Фото: insdrcdn.com
Сенатор Елена Мизулина подала в прокуратуру жалобу на распространение "блогерами и СМИ" записи, на которой она в эфире программы на "России 1" приносит соболезнования лидеру страны Владимиру Путину из-за пожара в Кемерово. Об этом пишет "Дождь", ссылаясь на сайт Мизулиной.
В сообщении говорится, что фрагмент с соболезнованиями президенту якобы "вырван" из программы. Подчеркивается, что авторы ролика вырезали "существенную часть выступления Мизулиной, <…> в которой были высказаны глубокие соболезнования родственникам погибших в Кемерово".
Также к ролику "добавили ложные подписи и комментарии в духе „погибшие люди ее не волнуют, только руководство страны жалко“", отмечается в сообщении на сайте. Основными распространителями "заведомо ложной информации" называют блогера Алексея Навального и портал Znak.com.
Мизулина считает, что из-за распространения этого ролика пользователи соцсетей и читатели СМИ "были введены в заблуждение относительно истинной позиции сенатора". Сенатор полагает, что распространение видео с ее цитатой подпадает под статью УК РФ "о клевете, возбуждении ненависти или вражды и об оскорблении представителя власти".
Напомним, Мизулина принесла соболезнования главе государства 27 марта в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Она назвала пожар в кемеровском ТЦ "ударом в спину" для Путина, поскольку он "делает для России невероятные вещи".
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате этого погибли 64 человека, включая 41 ребенка.
Комментарии
у самой маразм, а Навальный виноват
уверен, что так оно и было
информационная война идет
и это будет продолжаться, пока за такие вещи не будет наказания
Ну так то она права
Страна лизунов.
В натуре старуху климакс колбасит...
на пенсию пусть валит. Старуху шапокляк напоминает
Ну а что, не попала ? Выдернули из контекста и травят бабку
Ну ладно, согласен выдернули, но как она лижет, коты со своим добром просто отдыхают