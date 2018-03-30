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В Кемерово началась подготовка к разбору здания ТЦ "Зимняя вишня", которое сгорело в результате пожара, возникшего 25 марта. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА "Новости".
В данный момент на месте присутствует несколько единиц строительной техники. Они снимают рекламу, вывески и облицовку здания.
В то же время арендаторы и владельцы магазинов забирают свои вещи и документы из торгового центра.
Издание напоминает, что ранее в регионе сняли режим ЧС, который был введен из-за пожара в "Зимней вишне".
Напомним, жертвами пожара в торговом центре стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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