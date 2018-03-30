Фото: gov.spb.ru
Весной 2018 года на срочную военную службу в ВС России направят 128 тысяч новобранцев, что на 10% меньше, чем в прошлогодний весенний призыв. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету "Красная звезда" и врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.
Он уточнил, что весной 2017 года военному призыву подлежали 142 тысячи новобранцев.
Агентство добавляет, что на срочную службу в Вооруженные силы РФ в осенний призыв прошлого года были направлены 134 тысячи человек. Сокращение числа призывников связано с увеличением в составе ВС служащих по контракту.
Подчеркивается, что первые значительные сокращения числа призывников произошли весной и осенью прошлого года.
Комментарии
то ли еще будет, впереди огромная демографическая яма 1991-1997 г.