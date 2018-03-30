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Весной этого года военному призыву подлежат 128 тысяч человек

, ИА "Амител"
Это на 10% меньше, чем в весенний призыв минувшего года

Фото: gov.spb.ru

Весной 2018 года на срочную военную службу в ВС России направят 128 тысяч новобранцев, что на 10% меньше, чем в прошлогодний весенний призыв. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету "Красная звезда" и врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.

Он уточнил, что весной 2017 года военному призыву подлежали 142 тысячи новобранцев. 

Агентство добавляет, что на срочную службу в Вооруженные силы РФ в осенний призыв прошлого года были направлены 134 тысячи человек. Сокращение числа призывников связано с увеличением в составе ВС служащих по контракту.

Подчеркивается, что первые значительные сокращения числа призывников произошли весной и осенью прошлого года.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.03.2018 19:32
- гость -

то ли еще будет, впереди огромная демографическая яма 1991-1997 г.

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