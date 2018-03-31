Алтайские речники "замахнулись" на 1 млн тонн грузов в 2018 году

Весной 2015 года между администрацией Алтайского края, ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей" и предприятиями речной и добывающей отраслей региона было подписано соглашение о сотрудничестве. В числе тех, кто вошел в это соглашение — ООО "Бийский гравийно-песчаный карьер", ООО "Алтайречфлот", ООО "Бийский речной порт", ООО "Барнаульский речной флот".
Стоит отметить, что подобный документ заключен впервые на территории России, его целью является исполнение поручения президента о необходимости переориентации перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов с автомобильного на другие виды транспорта.
"За эти три года в перевозки по рекам из федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетных источников было вложено 120 млн рублей. Наша цель – максимально разгрузить сеть автомобильных дорог. За это время перевезено больше 2,2 млн тонн грузов. Только в 2018 году планируемый объем перевозок — 970 тысяч тонн", — рассказал начальник отдела дорожного хозяйства Минстройтранса Алтайского края Николай Даскин. Для сравнения, в 2015 году было перевезено 550 тысяч тонн, в 2016 году — 772 тысячи тонн, в 2017 году — 904 тысячи тонн.
Николай Даскин добавил, что развитие речной отрасли позволяет улучшать и береговую структуру – например, площадки в Усть-Пристанском, Калманском, Шелаболихинском районах уже готовы для принятия инертных материалов. Параллельно ведется работа и с собственниками флота, что может позволить восстановить ремонтные базы, заброшенные в перестроечное время.
Подготовленный флот — одна из основных составляющих частей успешной навигации. В настоящее время специалисты Барнаульского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ "Администрация обского бассейна внутренних водных путей", который обслуживает порядка 620 км водных путей от Телецкого озера и до Камня-на-Оби, включая маленькие речки – например, Бобровка и Рассказиха, активно готовят плавсредства к новому водному сезону. На судах выполняются токарные работы, укрупнительная сварка, металлообработка, обновляются корпусы теплоходов, осуществляются покрасочные работы. В настоящее время ремонт осуществляют более 50 специалистов.
"В ближайшие дни планируем ввести в эксплуатацию 39 единиц флота. Зимний период мы провели плодотворно — было выполнено 1,2 тысячи кв. м сварочно-корпусных работ. Сейчас ведутся покрасочные работы, после чего речные судна будут сданы в навигацию, открытие которой запланировано 26 апреля", — сообщил начальник барнаульского района водных путей и судоходства Александр Чуприн.
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Контроль за содержанием водных путей будет осуществляться специализированными судами на протяжении всего периода навигации. В 2015 году для этих целей за счет средств федерального бюджета был приобретен новый обстановочный теплоход "Саджа", стоимостью более 29 млн рублей.
Протяженность обслуживаемых судоходных путей в Алтайском крае составляет более 600 км. Барнаульским речным портом осуществляются пригородные рейсы до Бобровки, Рассказихи, Кокуйского, а также Барнаул — "Зеленый клин". Обслуживают пассажиров теплоходы типов "Москва", "Водолей" и "Заря".
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