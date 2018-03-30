Фото: Mash
Власти в Перми скрывают пожар в гимназии №33. Чиновники заявляют, что площадь возгорания составляла всего 4 квадратных метра, якобы, горел диван, пишет Life со ссылкой на Mash.
Уточняется, что инцидент произошел 28 марта, в день, когда в Кемерове хоронили жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня". По данным регионального МЧС, на место прибыли 13 единиц техники и 32 пожарных, которые "ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра". При этом на опубликованных снимках из гимназии видно, что в учебном заведении произошел серьезный пожар.
"Стены и мебель в некоторых местах выгорели полностью, местами обвалился потолок", — пишет издание, отмечая, что в результате ЧП никто не пострадал, поскольку людей в этот момент в гимназии не было.
Информацию о возгорании дивана также повторил министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун.
"В помещении учительской на первом этаже горел диван, площадь составила 4 квадратных метра", — заявил он журналистам.
Издание отмечает, что причина поведения чиновников неизвестна. В данный момент выясняются подробности инцидента.
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Тоже датчиков нет?