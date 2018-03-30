Глава Министерства строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил о предложении ввести системное техобследование жилых домов раз в пять лет, сообщает агентство "Москва".
"Мы сейчас выходим с законодательной инициативой для того, чтобы обследование домов было системным и периодическим. Раз в пять лет будет теперь проходить системное обследование домов за счет средств регионального оператора капитального ремонта", — отметил Мень
Во время обследования в том числе будут проверять все противопожарные нормы.
Комментарии
хорошо придумал. можно навариваться постоянно.