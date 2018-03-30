Прокуратура Алтайского края провела проверки во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, а также досуговых детских организациях и других объектах массового скопления людей, сообщается на сайте ведомства.
Проверки проходили с привлечением специалистов МЧС, Роспотребнадзора, Росгвардии и органов местного самоуправления.
Первые результаты проверок показывают, что многие объекты функционируют с нарушениями требований пожарной безопасности.
"Неисправность системы пожаротушения, дымоудаления, блокировка эвакуационного выхода, отделка эвакуационных проходов горючими материалами, другие нарушения установлены сегодня прокуратурой г. Барнаула при проверке ТЦ "Арена". В отношении виновных лиц будет принят комплекс мер реагирования", — говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что прокуратурой города Бийска в большинстве проверенных торгово-развлекательных центров также выявлены нарушения противопожарной безопасности, как со стороны собственников комплексов, так и предпринимателей, арендующих в них помещения.
Загроможденные и узкие эвакуационные проходы, запертые эвакуационные выходы, неработающие системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения, перекрытые оборудованием или торговыми стеллажами доступы к средствам пожаротушения и источникам воды, отсутствие светящихся указателей путей эвакуации, другие нарушения стали поводом для подготовки мер прокурорского реагирования в отношении 5 владельцев и арендаторов торговых объектов.
Напомним, 26 марта Генпрокуратура поручила проверить все торговые комплексы в стране после чудовищной трагедии, произошедшей 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где в пожаре, по последним данным, погибло 64 человека. 28 марта алтайская прокуратура приступила к проверкам барнаульских торговых центров.
Комментарии
ТЦ Лента на Новом Рынке, ТЦ Огни, ТЦ Весна, ТЦ GALAXY вообще подлежат закрытию и разрушению
ТЦ Лента на Новом Рынке,
Нет такого ТЦ на Новом рынке.
А до этой проверки все было без нарушений?! Прозрели...
Не забудьте ТОЦ Гулливер. Там вообще беда с пожарной безопасностью
где закрытие арены до устранения нарушений???