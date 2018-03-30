Фото: altairegion22.ru
60 наборов с продукцией предприятий Алтая отправлены семьям пострадавших при пожаре в Кемерово, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
"По инициативе Правительства Алтайского края и лично Губернатора Александра Карлина были сформированы наборы с продукцией алтайских компаний. Их отправили семьям пострадавших при пожаре в Кемерове", — говорится в сообщении.
В набор входят чай и чайные напитки, алтайский мед, масла, кисель, хлопья, витамины и другие продукты компаний "Алфит", "Аптеки Алтая", "Алтайский букет", "Алтайвитамины", "Пантопроект", "Алтай-Селигор", "Алтэя" и "Гудвилл".
Всего сформировано 60 наборов. В каждый вложено письмо со словами поддержки от губернатора Карлина.
"Дорогие братья-кузбассовцы! Безграничное горе объединило нашу страну. Сила человеческого сострадания не зависит от расстояний, границ и степени родства. Каждый город, каждый поселок огромной России проникся нестерпимой болью кемеровчан. Алтайский край — не исключение. Каждый житель региона глубоко сопереживает людям, пострадавшим в страшном пожаре.
Невозможно смириться с невосполнимыми утратами. Словами не залечить страшных ран. Но светлая память — сильнее смерти. Пусть искреннее сочувствие соотечественников придаст Вам сил и мужества в это нелегкое время.
От имени своих земляков прошу Вас принять эту посылку с качественными, экологически чистыми продуктами. Все мы, жители соседнего региона, желаем Вам скорейшего выздоровления, стойкости и душевного спокойствия", — говорится в письме.
25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар, в котором, по последним данным, погибло 64 человека.
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