Разброс по продолжительности жизни в России: от 64 до 80 лет

Зампредседателя правительства Ольга Голодец на заседании коллегии Минздрава заявила, что средняя продолжительность жизни в России сильно отличается в регионах, сообщает радио "Маяк".
Голодец подчеркнула, что разброс по продолжительности жизни в нашей стране достигает просто невероятной цифры: от 64 до 80 лет.
По ее словам, есть регион, перешагнувший порог в 80 лет — это Ингушетия. Вплотную к этому порогу подошла Москва. Однако, более 20 субъектов федерации оказываются ниже значения в 70 лет.
Голодец отметила, что продолжительность жизни зависит от качества здравоохранения. Субъектам, отстающим от средних показателей, правительство готово выделить дополнительные средства.
Комментарии