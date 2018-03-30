Россия приняла решение о высылке со своей территории в качестве ответных мер дипломатов 23 стран, заявили в пресс-службе МИД России.
30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.
В МИД отметили, что в ведомство были вызваны руководители дипмиссий стран, которые участвовали в высылке российских дипломатов.
"Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого дела Скрипалей российская сторона объявляет персонами нон грата соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", — говорится в заявлении.
Подчеркивается, что Россия оставляет за собой право на ответ в отношении Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории, которые в последний момент присоединились к высылке российских дипломатов.
26 марта США и ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов со своих территорий в знак солидарности с Британией по "делу Скрипаля".
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