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Великолепный актер, народный артист РСФСР Александр Збруев отмечает 31 марта, 80-летний юбилей. Александр Викторович – это совершенно гениальный человек, актерское и жизненное обаяние которого ценит ни одно поколение людей в нашей стране.
К 80-летию великого артиста портал Amic.ru решил вспомнить его выдающиеся роли в кино.
Мой младший брат – 1962 год
Это дебитная работа Збруева в кино. В этой ленте артист сыграл Димку Денисова – героя своего поколения. Этот фильм засуживает пристального внимания, поскольку стала первым большим успехом не только для Збруева, но и легендарных Андрея Миронова и Олега Даля.
Пядь земли – 1964 год
Это фильм о войне. Александр Збруев в этой ленте исполняет роль юного лейтенанта, который держит оборону с бывалым комбатом на крохотном плацдарме. Нужно сказать, что после этой роли Збруев вошел в кинематограф, как актер, способный очень гармонично и правдиво играть советских солдат.
Чистые пруды – 1965 год
Очень важный, сильный, искренний фильм, который оценивается не иначе, как биография поколения молодых людей, чьи планы и мечты были разрушены войной.
Два билета на дневной сеанс – 1966 год
Стильный детективный фильм, где Збруев играет ответственного комсомольца, которого направили работать в ОБХСС. Уже звучит интересно, не правда ли?
Опекун – 1970 год
Отличная советская комедия. Герой Александра Збруева — тунеядец Миша Короедов, вспомнив о своей подруге — официантке Любе, приезжает в южный город. Однако девушка и не думает кормить бездельника и определяет его опекуном к старушке.
Большая перемена – 1972 год
Совершенно неподражаемый многосерийный фильм о советской вечерней школе. Александр Збруев играет Ганжу – ироничного и веселого парня, которому ой как не просто дается учеба. Великолепный актерский состав этой картины приведет в восторг любого!
Батальоны просят огня – 1985 год
Еще один очень сильный фильм о войне. Збруев предстает перед зрителем в роли капитана Ермакова – опытного офицера, любимого солдатами и не боящегося начальства.
Одинокая женщина желает познакомиться – 1986 год
Очень честная драматическая комедия о людях среднего возраста, их проблемах, бедах, выборе и счастье. Тандем Александр Збруев – Ирина Купченко смотрится искренне и очень по-настоящему.
Все будет хорошо – 1995 год
Классная социальная комедия о новой России, где люди ищут свое место и на фоне беспросветной жизни попадают в удивительные ситуации.
Бедная Саша – 1997 год
Еще один отличный фильм, где Александр Збруев играет талантливого и благородного мужчину, невыносимо нуждающегося в любви. Детективная новогодняя история вряд ли способна оставить кого-то равнодушным.
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