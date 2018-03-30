Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковец объяснил, почему новую героиню мультсериала "Простоквашино" — сестру Дяди Фёдора — зовут Верой Павловной, притом что их отца зовут Дмитрий, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Фёдора зовут Дмитрий и Римма Свекольниковы. В новых эпизодах у них появляется дочь.
"Это баг. Исправлять не планируем", — заявил Машковец.
Он также опроверг предположения, что имя девочки является отсылкой к роману "Что делать?" и персонажу Вере Павловне Розальской.
"Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Её нельзя назвать просто Верой", — рассказал директор "Союзмульфильма".
В начале марта были опубликованы первые кадры одной из новых серий мультсериала "Простоквашино".
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