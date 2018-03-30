Вице-премьер Ольга Голодец на итоговой коллегии Минздрава заявила, что высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России прежде всего связана с поздним обращением больного и маршрутизацией, передает ТАСС.
"Обратите внимание на летальность от сердечно-сосудистых заболеваний. Она прежде всего связана с поздним обращением и неправильной маршрутизацией, и то, и другое преодолимо", — сказала Голодец.
Она отметила, что культуру обращения за медицинской помощью нужно прививать с детских лет, а не тогда, когда болезнь уже находится в запущенной стадии.
Также Голодец призвала обратить внимание на правильную маршрутизацию больного: "Я буду поддерживать всячески работу Минздрава. Надо сделать огромное усилие, надо сделать огромный прорывной шаг, потому что именно изменения маршрутизации — самый основной залог снижения смертности... Надо проверить всю систему финансирования здравоохранения... Надо сделать так, чтобы система экономически стимулировала к правильной маршрутизации".
Голодец заявила, что не нужно возить больного куда угодно, а нужно отвезти в то медучреждение, в котором ему будет немедленно оказана медицинская помощь.
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