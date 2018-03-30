Следователи Подольска разбираются в обстоятельствах смерти 11-летнего мальчика, нашедшего открытую бутылку лимонада, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.
Трагедия произошла 28 марта. Как сообщается, два брата — 11 и 8 лет — гуляли на детской площадке у дома. Старший мальчик нашел открытую бутылку из-под лимонада с неустановленной жидкостью и выпил ее.
Дома у ребенка стали появляться признаки отравления, его госпитализировали, но спасти мальчика не удалось. На следующий день ребенок скончался в больнице.
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