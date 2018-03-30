В возрасте 73 лет после продолжительной болезни умерла народная артистка России Наталья Попович, сообщает LIFE со ссылкой на пресс-службу столичного театра "Новая опера".
Как рассказали в театре, артистка тяжело болела.
Наталья Попович - вдова основателя "Новой оперы", дирижера Евгения Колобова. С 1991 по 2017 годы она была главным хормейстером театра. В 2005 году по ее инициативе возник ежегодный титульный фестиваль театра "Крещенская неделя в "Новой опере". В 2003 году за создание театра "Новая опера" Наталья Попович, Евгений Колобов (посмертно) и Сергей Лысенко (директор театра в 2003-2012 годах) были удостоены Государственной премии РФ.
Комментарии