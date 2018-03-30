Подписчик интернет-сообщества "Барнаул22" снял на видео последствия паводка в Усть-Калманском районе, где на затопленной дороге, ведущей в населенный пункт, установили знак, запрещающий проезд.
"Дорога Чарышское — Пономари — трассы нет. Знак поставили. Дороги не видно. Деревня отрезана от мира сего", — комментирует ситуацию автор видео.
Впрочем, как отмечают члены паблика, нельзя сказать, что деревня отрезана от внешнего мира в прямом смысле, поскольку есть и другая дорога — "объездная повыше".
Комментарии