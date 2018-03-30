Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале назвал "жалкими дворняжками" страны, которые вводят санкции против России.
"Давно уже власти Латвии, Эстонии и других стран, вводящих санкции против России, превратились в жалких дворняжек и прислужников США. Власти Соединенных Штатов уже давно внесли меня в список россиян, которым запрещен въезд на их территорию, хотя я там ни разу не был и не планировал туда лететь, а также заблокировали все мои несуществующие счета", — написал Кадыров.
Он отметил, что государствам, проводящим подобную политику, доверять нельзя: "Они приспособятся к любому хозяину, будут подносить и прислуживать любому господину, они привыкли быть внизу. И своим поведением они унижают народ своих стран. А такой хозяин как США сегодня даст кость, а завтра пинком выгонит со двора, и будут эти дворняжки поджав хвост бежать и визжать".
Кадыров подчеркнул, что мир уже давно не однополярный: "Россия стоит на защите справедливости, защищать миропорядок не легко, но тем и познается величие страны и ее народа – не пресмыкаться и жить по совести".
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