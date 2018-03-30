Власти Кемерово после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" поддержали предложение жителей изменить логотип к 100-летнему юбилею города, на котором присутствуют языки пламени, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.
"Да, мы поддерживаем эту инициативу, и сейчас по этому поводу стартовал опрос общественного мнения", — заявил представитель мэрии.
По его словам, сами жители решат, необходим ли новый вариант официальной эмблемы праздника. Также с привлечением общественности решается вопрос о том, какое памятное место будет организовано вместо сгоревшего ТЦ. Онлайн-голосование уже началось на официальном сайте администрации города.
Кемерово будет отмечать столетие со дня образования 12 июня 2018 года.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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