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Логотип к 100-летию Кемерово изменят после пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

, ИА "Амител"
Кемерово будет отмечать столетие со дня образования 12 июня 2018 года

Фото: kemerovo.ru

Власти Кемерово после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" поддержали предложение жителей изменить логотип к 100-летнему юбилею города, на котором присутствуют языки пламени, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

"Да, мы поддерживаем эту инициативу, и сейчас по этому поводу стартовал опрос общественного мнения", — заявил представитель мэрии.

По его словам, сами жители решат, необходим ли новый вариант официальной эмблемы праздника. Также с привлечением общественности решается вопрос о том, какое памятное место будет организовано вместо сгоревшего ТЦ. Онлайн-голосование уже началось на официальном сайте администрации города.

Кемерово будет отмечать столетие со дня образования 12 июня 2018 года.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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