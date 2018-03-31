Знаменитому актеру, культуристу и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру провели экстренную операцию на сердце, сообщает LIFE со ссылкой на таблоид TMZ.
Сообщается, что 70-летнего "железного Арни" доставили в один из госпиталей Лос-Анджелеса для несложной хирургической манипуляции: замены катетерного клапана. Однако во время операции что-то пошло не так.
По имеющейся информации, у Шварценеггера подскочило давление и открылось кровотечение. Хирургам пришлось серьезно задержаться в операционной, чтобы справиться с осложнениями.
На данный момент, как отмечается, он находится в палате интенсивной терапии и его состояние оценивается как стабильное. В госпитале также находятся его близкие, чтобы при первой возможности навестить.
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