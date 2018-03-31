Суббота, 31 Март, 02:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,26
€ 70,56
385490
-4°
Обь
200см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в КемеровоПаводок-2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Самоликвидировался ЧОП, охранявший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что Росгвардия должна была проверить ЧОП

Фото: Mir24.tv

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн написал в своем твиттере о том, что ЧОП, отвечавший за безопасность в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, самоликвидировался. 

"Охранявший "Зимнюю вишню" кемеровский ЧОП "Центр защиты" спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована", — написал Хинштейн.

Он также отметил, что если бы ЧОП не ликвидировался сам, "Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы".

Ранее сообщалось, что Росгвардия должна была проверить ЧОП, охранявший торговый центр.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня"  произошел 25 марта. В пожаре, по последним данным, погибло 64 человека, из которых 41 ребенок.

Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
01:13
Самоликвидировался ЧОП, охранявший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 0
00:01
СМИ: Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце 0
23:42
Логотип к 100-летию Кемерово изменят после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 0
23:15
Кадыров назвал "жалкими дворняжками" страны, вводящие санкции против России 0
23:01
Дорогу затопило талыми водами в Усть-Калманском районе Алтайского края 0
22:48
Ребенок в Подольске умер, попив из найденной бутылки лимонада 0
22:25
Скончалась народная артистка России Наталья Попович 0
22:07
Голодец назвала причины высокой смертности от ССЗ: не туда возят больных 0
21:56
"Союзмультфильм" объяснил подозрительное отчество сестры Дяди Федора 1
21:22
Россия высылает дипломатов 23 стран: Франции, Германии, Канады и прочих 1
21:09
Разброс по продолжительности жизни в России: от 64 до 80 лет 2
20:53
Наборы с продукцией предприятий Алтая отправлены пострадавшим в Кемерово 0
20:21
Минстрой предлагает обследовать многоквартирные дома раз в пять лет 1
20:02
"Букет" нарушений нашли в барнаульском ТЦ "Арена" после трагедии в Кемерово 9
19:48
СМИ: пермские власти выдают крупный пожар в гимназии за горение дивана 1
19:21
Весной этого года военному призыву подлежат 128 тысяч человек 1
19:08
Коротко о главном: проверки торговых центров, дорожный ремонт и шторм
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 марта
18:46
Подготовка к разбору сгоревшего торгового центра началась в Кемерово 0
18:24
Мизулина пожаловалась в прокуратуру на видео с ее соболезнованиями Путину 4
18:09
Жительница Алтайского края сдала мать полиции, не желая с ней общаться 0
17:52
Беременных готовы доставлять вертолетом из подтопленных сел Алтайского края 0
17:40
Резиденцию Нептуна собираются сделать во Владивостоке 0
17:33
Подрядчиков обяжут устанавливать гарантийный срок на все дорожные работы 5
17:21
Вратарь "Зенита" и сборной Лунёв сменит профессию ради девочки из Барнаула 1
17:14
Барнаульцев призывают сообщать об открытых колодезных люках 1
17:04
МЧС назвало причины быстрого распространения огня в кемеровском ТЦ 1
16:52
Власти Барнаула рассказали, когда начнется масштабный ремонт дорог 0
16:32
Трамвай и легковушка столкнулись в Бийске 0
16:24
Суд вернул барнаульцу квартиру, проданную за 10 тысяч рублей 5
16:14
Где и как в Барнауле будут ремонтировать дороги: Инфографика 4
16:02
Жительницу Барнаула подозревают в убийстве сестры на глазах у сына 0
15:50
СМИ сообщили об угрозе возникновения в России острого дефицита зерновозов 1
15:34
Иностранца, разыскиваемого за доведение до самоубийства, задержали на Алтае 2
15:27
Счетная палата Барнаула вскрыла финансовые нарушения на 450 млн рублей 7
15:13
Очевидцы: квартира сгорела в барнаульской пятиэтажке 0
15:02
СК: кемеровский торговый центр "Зимняя вишня" был построен самовольно 26
14:51
Алтайские власти спрогнозировали завершение волны паводка к середине мая 0
14:33
17 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в Турции 0
14:22
Депутаты БГД отказались оплачивать исполнительные листы на 5,5 млрд 28
14:16
Изрезанный сожительницей барнаулец заявил в суде, что "получил по заслугам" 2
14:04
СМИ: следствие начало проверку в городской администрации Кемерово 20
13:49
Шторм и волна холода до -20: какая погода ждет Алтайский край на выходных 2
13:32
Барнаулец получил условный срок за "серийную" кражу мяса у студентов 4
13:24
Житель Алтайского края лишил зрения своего приятеля 4
13:12
Публичные слушания в Барнауле заменили общественными обсуждениями 16
13:06
Максим Фадеев посвятил песню погибшим при пожаре в Кемерово 21
12:50
Барнаульских водителей призывают быть осторожнее из-за непогоды 0
12:43
"Жизнь всё одно ожидание": о чем поют алтайские заключенные 8
12:32
МЧС предложило новосибирским ТЦ проверить себя самостоятельно 6
12:23
Житель Новосибирска погиб в лобовом столкновении на алтайской трассе 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.