Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн написал в своем твиттере о том, что ЧОП, отвечавший за безопасность в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, самоликвидировался.
"Охранявший "Зимнюю вишню" кемеровский ЧОП "Центр защиты" спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована", — написал Хинштейн.
Он также отметил, что если бы ЧОП не ликвидировался сам, "Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы".
Ранее сообщалось, что Росгвардия должна была проверить ЧОП, охранявший торговый центр.
Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В пожаре, по последним данным, погибло 64 человека, из которых 41 ребенок.
Охранявший "Зимнюю вишню" кемеровский ЧОП "Центр защиты" спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована. Если б ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы.— Александр Хинштейн (@Khinshtein) March 30, 2018
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