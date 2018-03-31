Итак, вспоминаем самые важные события, которые произошли в мире в разные годы, но 31 марта.
В 1814 году в этот день была подписана капитуляция Парижа, фактически положившая конец Наполеоновским войнам. А в Париж с триумфом вошли русские войска во главе с императором Александром I.
В 1889 году в том ж Париже остоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. Конструктор башни Гюстав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг. Взбираться наверх тогда приходилось по ступенькам. А кстати, вы знали, что современники тогда считали Эйфелеву башню самым уродливым строением на Земле?
В 1893 году именно 31 марта Американец Уиткомб Джадсон изобрёл новую застёжку, названную "молнией". И этим он облегчил жизнь миллионам и миллионам человек!
В 1900 31 марта в газете вышла первая в мире реклама автомобилей. Решилась на этот шаг американская газета Saturday Evening Post. А выходила реклама под заголовком "Автомобили, которые приносят удовлетворение".
1966 год. И снова молния. На этот под таким названием с космодрома Байконур запустили ракету-носителя. Именно "Молния" вывела на траекторию полёта к Луне советскую автоматическую межпланетную станцию Луна-10.
В 1980 в этот день вручали Ильичу Брежневу Ленинской премии по литературе за "написанные" им книги воспоминаний "Малая земля" и "Возрождение".
В 1999 — Выходит в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов — "Матрица". И этот фильм всерьез повлиял на сознание сотен тысяч своих зрителей.
Родились:
В 1685 Иоганн Себастьян Бах. Величайший немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко, один из величайших композиторов в истории музыки.
В 1882 Корней Чуковский (настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков), детский писатель, критик, литературовед, переводчик. Ну кто не помнит: "Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед"
В 1938 родился актер Александр Збруев, ("Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться"), народный артист РСФСР.
В 1974 — певица Натали. "Ветер с моря дул, ветер с моря дул" — на весь день вам мелодия обеспечена.
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