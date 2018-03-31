Автор сценария мультфильма "Простоквашино" Эдуард Успенский назвал безумием тот факт, что новую героиню новых серий мультсериала — сестру Дяди Фёдора — зовут Верой Павловной, пишут "Известия".
В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Фёдора зовут Дмитрий и Римма Свекольниковы. В новых эпизодах у них появляется дочь с отчеством Павловна, притом что ее отец — Дмитрий.
"Если вас зовут Матвей, а сестру зовут Сергеевна, на это должна быть какая-то причина. То, что отчество сестры Дяди Фёдора не будут менять — это полный идиотизм. Если она сестра, то должно быть отчество соответственное", — отметил Успенский.
Ранее директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковец назвал несоответствие багом, который исправлять не планируется.
Новый эпизод мультфильма "Простоквашино" появится 3 апреля.
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