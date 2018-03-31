Заместитель министра образования и науки Павел Зенькович в ходе парламентских слушаний в Госдуме заявил, что полностью обеспечены бесплатными учебниками школьники в 79 субъектах Федерации, в шести регионах — на 90%, пишет "Парламентская газета".
"Хуже всего дела обстоят в Дагестане. Там школьники обеспечены учебниками на 82%", — привел Зенькович самый удручающий пример.
Впрочем, как отметила председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина, опрос, проведенный Фондом "Национальные ресурсы образования" совместно с Общероссийским народным фронтом, показал другие цифры.
По ее словам, только 8% родителей сказали, что их дети получают все учебники, рабочие тетради и дидактические материалы бесплатно, 58% сами покупают рабочие тетради и дидактические материалы, 23% вынуждены покупать и некоторые учебники и 10% признались, что вынуждены покупать большую часть учебников или вообще всю необходимую литературу.
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